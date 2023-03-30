Поздравляем! Певица Сандра Нурмсалу родила пятого ребенка

„Мистический момент. Я вышла из роддома и протянула тебе нашего сына. Именно в этот весенний момент начали идти хлопья снега - были лишь мы втроем, невероятная тишина и неповторимый момент первой встречи“, - описывает Нурмсалу важный для семьи момент.

„Маленький богатырь выбрал для рождения прекрасный день 23.03.2023, который является международным днем медведей. И сам он могучий как медведь – с ростом в 56 см и весом в 4064 грамма“, - добавила певица.

„Здравствуй, наш прекрасный сын! Мы все тебя сильно ждали и любим от всего сердца!“

У Сандры Нурмсалу и Тармо Казе вдобавок к новорожденному также есть еще один сын и три дочери, первая из которых родилась в 2010 году, а последняя - в 2020 году.