ФОТО | Из Таллиннского аэропорта убрали рояль! Он отправится с Аликой Миловой на „Евровидение“(1)
Таллиннский аэропорт поделился в соцсетях новостью, касающейся рояля, который так часто радует пассажиров, ожидающих вылета своего рейса. Если быть точным, то инструмент в аэропорту мы какое-то время не увидим - в мае он отправится в Ливерпуль вместе с Аликой Миловой на „Евровидение“, где будет красоваться на сцене во время ее выступления.
Таллиннский аэропорт пишет в Facebook, что в среду утром из пассажирского терминала убрали рояль Estonia, после чего его нежно и аккуратно доставили на завод по производству роялей Estonia.
„Скоро его отправят в Ливерпуль, а точнее на сцену „Евровидения“, чтобы Алика Милова могла с его помощью привезти домой победу“, - пишет аэропорт.
Поэтому пассажирам Таллиннского аэропорта придется какое-то время быть без рояля, однако аэропорт заверяет, что не стоит волноваться: после „Евровидения“ рояль вернут на его законное место. „А пока будем держать кулаки за Алику!“ - пишет аэропорт в соцсетях.
„Евровидение“ пройдет 9-13 мая в Ливерпуле, где Алика Милова будет представлять Эстонию с песней „Bridges“.