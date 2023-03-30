ФОТО | Из Таллиннского аэропорта убрали рояль! Он отправится с Аликой Миловой на „Евровидение“

Таллиннский аэропорт поделился в соцсетях новостью, касающейся рояля, который так часто радует пассажиров, ожидающих вылета своего рейса. Если быть точным, то инструмент в аэропорту мы какое-то время не увидим - в мае он отправится в Ливерпуль вместе с Аликой Миловой на „Евровидение“, где будет красоваться на сцене во время ее выступления.