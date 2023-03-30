ВИДЕО | Стало известно, как выглядит Филипп Киркоров после пластики

Жигалова сообщила, какие именно операции сделал поп-король. По ее словам, ему сделали липосакцию живота, сформировали „кубики“ пресса и упругие ягодицы, а также улучшили форму сосков.

Известно, что к своему 56-летию Филипп Киркоров решил вернуть себе внешность, которая была у него почти 30 лет назад. Артист хочет удивить поклонников, которые в конце апреля придут на его концерты в Кремле.