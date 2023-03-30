ВИДЕО | Стало известно, как выглядит Филипп Киркоров после пластики
В сети появились фото и видео Филиппа Киркорова, на которых он запечатлен после пластических операций. Новый внешний вид певца показала общественности блогер Алена Жигалова на своем YouTube-канале.
Жигалова сообщила, какие именно операции сделал поп-король. По ее словам, ему сделали липосакцию живота, сформировали „кубики“ пресса и упругие ягодицы, а также улучшили форму сосков.
Известно, что к своему 56-летию Филипп Киркоров решил вернуть себе внешность, которая была у него почти 30 лет назад. Артист хочет удивить поклонников, которые в конце апреля придут на его концерты в Кремле.
Свое преображение артист доверил известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.
Алена отметила, что Филипп имел смелость признаться, что обратился к специалисту. Кроме того, она упомянула, что своим новым телом артист остался доволен.