ВИДЕО 18+ | Российский актер попытался покончить с собой прямо на сцене

Как пишет издание, Шувалов и другие актеры театра ранее требовали вернуть художественного руководителя Сергея Левицкого, которого уволили в 2022 году за антивоенную позицию. В знак протеста артисты писали жалобы на нового худрука Вячеслава Дьяченко и снимали плакат с буквой Z со здания театра. Дьяченко в ответ в одном из интервью назвал актеров „представителями древнейшей профессии“, добавив, что намерен ставить спектакли „попроще и попонятнее обычным людям“.

„На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, денег. Сегодня подписали заявление, уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться. Но у меня больше нет сил и больше нет выбора. Я не хочу слушать то, что артисты сродни представителям древней профессии. И я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры, а не так как говорит наш художественный руководитель. Простите, пожалуйста, еще раз меня. Я устал. У меня нет больше выбора. Я хочу сказать всего одно: Вячеслав Михайлович Дьяченко, Наталья Николаевна Светозарова — эти люди виноваты в моей смерти“, — заявил Шувалов со сцены, после чего несколько раз порезал себя по руке канцелярским ножом.

Как пишет „Сибирь.Реалии“, зрители в зале сначала не поверили в происходящее, решив, что это часть постановки.

В министерстве культуры Бурятии сообщили, что после инцидента актеру зашили рану в травмпункте и сейчас его здоровью ничего не угрожает. В ведомстве обещали провести служебную проверку.

„Добавлю, что артист на днях отказался участвовать в организации концерта перед ранеными в госпитале, в прошлом году сорвал флаг с буквой Z у театра. Жену актера не увольняли, со слов руководства, она написала заявление сама, хотя она задействована во многих спектаклях, на которые уже проданы билеты. Актрисе давали возможность забрать заявление“, — заявила глава Минкульта Бурятии Соелма Дагаева.

Артур Шувалов служит в Русском театре Улан-Удэ 14 лет. Как отмечает „Сибирь.Реалии“, у актера онкологическое заболевание, вместе с женой он воспитывает маленького ребенка. По другим данным, у пары трое детей.