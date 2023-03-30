„Хуже, чем рак“: звезда КВН и шоу „Концерты“ рассказал о своей смертельной болезни
„Первый раз я попробовал водку в 13 лет. В 20 с небольшим уже плотно сидел на стакане. Однажды, находясь в своей квартире в Курске, я пил водку и пиво, что-то смотрел на YouTube, засыпал, снова пил, снова засыпал. Спустя несколько дней запоя понял, что уже много времени ничего не ел. Меня вырвало кровью. Потом заболело в животе слева. Сначала не придал этому значения, бывает. Но пришлось вызывать скорую, на этом настоял один человек, которому я позвонил. В больнице меня обследовали и сообщили неутешительный диагноз — панкреонекроз. Это отмирание тканей поджелудочной железы. Я и не знал, что она такая есть у меня вообще. Я спросил врача: „Жить-то буду?“. Он ответил: „Поговорим об этом через недельку“. За эти семь дней все в моей голове перевернулось, и я понял, что очень хочу жить“, — рассказал Якушев.
Якушева прооперировали, удалили часть поджелудочной железы. Врачи честно констатировали: выжил только потому, что молодой и крепкий. После этого и уже 10 лет Александр приверженец ЗОЖ: не употребляет ни капли алкоголя, занимается спортом и следит за питанием. „Как оказалось, помимо водки в жизни еще есть столько всего интересного. Даже пирожное картошка имеет хороший вкус, если не запивать коньяком“, — резюмировал Александр Якушев.
Если вы не узнали, ранее Якушев выглядел так: