Шоубиз
30.03.2023, 14:00

Бессмысленная сиеста и цирковое представление: наслаждавшийся сигаретой в кровати во время заседания политик рассказал о работе в Рийгикогу

 
Tarmo Kruusimäe
Tarmo Kruusimäe
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На выборах в Рийгикогу музыкант и политик Тармо Круузимяэ ака Kojamees набрал лишь 447 голоса и ему пришлось уступить свое место в парламенте. По его словам, это его не пугает и новую работу он еще искать не спешит. „Зачем сейчас беспокоиться? Посмотрим, что принесет лето“, - сказал он Kroonika.

Член партии Isamaa Круузимяэ участвовал в выборах в Рийгикогу начиная с 1995 года, а также долгое время входил в Таллиннское горсобрание.

Некогда бывший панком музыкант говорит, что в работе в Рийгикогу не было такого, что он бы ненавидел, но от инфочасов ему становится смешно. „Они казались совсем бессмысленными, непонятными. Я относился к ним как к „сиесте“. Это было цирковое представление для народа: один пытался задать резкий вопрос, а другой усердно пытался на него не ответить“, - поясняет Круузимяэ.

По его словам, это была игра, в которой он не хотел принимать участие, поэтому он представлял свои вопросы в письменном варианте - тогда была надежда, что получишь адекватный ответ, который составляли чиновники.

Во-вторых, его раздражала „слабая решительность“ членов парламента. „Например, когда накопилось много новой информации и было видно, что одно или другое можно сделать лучше, не решались принимать решения“, - поясняет он.

В 2021 году Круузимяэ также „прославился“ на всю Эстонию и даже за ее пределами, когда участвовал в заседании Рийгикогу по видеосвязи, лежа в кровати с э-сигаретой и слушая музыку.

„Это был не мой косяк, следовательно это не моя проблема!“ - смеется музыкант. Он объяснил, что в тот день решил после ночного заседания остаться дома и принять участие в дневном заседании удаленно, но что-то пошло не так с технической точки зрения. Он отметил, что если бы это была его ошибка, то он бы принес извинения, но он был не виноват.

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