Лия Ахеджакова уволилась из театра „Современник“

По словам Ахеджаковой, она рассчитывает заниматься гастрольной деятельностью. Недавно артистка сыграла на Кипре в спектакле-антрепризе по пьесе Людмилы Улицкой „Мой внук Вениамин“, запрещенном в России. У актрисы есть несколько предложений по поводу других гастрольных поездок. Покидать Россию Ахеджакова пока не планирует.

В начале февраля 2023 года Лия Ахеджакова сообщила, что руководство московского театра „Современник“ решило убрать из репертуара спектакль „Игра в джин“, в котором она играла одну из главных ролей. По ее словам, директор театра Юрий Кравец заявил, что спектакль якобы сняли из-за „гневных писем“ в адрес актрисы. Это был последний спектакль, в котором Ахеджакова играла в театре „Современник“.

Через несколько дней режиссер Кирилл Серебренников запустил акцию в поддержку Ахеджаковой под названием „Письма для Лии“. В своем посте он назвал произошедшее с актрисой „недопустимым, гадким и подлым“ и призвал всех неравнодушных писать ей письма со словами поддержки. В итоге ей прислали 15 тысяч писем.

Лия Ахеджакова неоднократно публично высказывалась против российского вторжения в Украину. Осенью 2022 года „Современник“ отменил показы спектакля „Первый хлеб“ с участием актрисы после жалоб организации „Офицеры России“.