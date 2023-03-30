Недурно! Эстонский музыкант NOËP раскрыл, на что потратил свою самую первую зарплату

Меэлик Самел говорит, что возможно ему показалось, но один раз, когда он использовал в магазине Selver свою карточку Partnerkaart, то продавец будто бы узнала его имя. „По крайней мере, мне нравится думать, что узнала“, - смеется он.

Известный широкой публике как NOËP Андрес Кыппер посмеялся, что продавец просто подумала, что Самел за пару лет уж сильно постарел по сравнению с фото.

Что же молодые люди купили на свою первую зарплату? „Кажется, я купил себе Xbox, у меня в детстве его не было и казалось правильным наконец купить его себе в 20 лет“, - вспоминает Самел,

„А я купил Mini Cooper“, - хвастается NOËP. Музыкант рассказал, что в детстве также работал продавцом молока.

В эту субботу, 1 апреля в клубе D3 в Теллискиви состоится первое выступления ансамбля Meelik после их премьеры на конкурсе Eesti Laul.