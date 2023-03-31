Эстонская певица: разный цвет глаз — как две стороны моего характера — эстонского и русского
Праздник разноцветных глаз отмечается по всему миру 31 марта. Это событие придумали для того, чтобы поддержать людей с гетерохромией — особенностью, при которой глаза имеют разные цвета. Эстонская певица Инга Тислар считает себя счастливой обладательницей такой редкой особенности. Легко ли жить с подобной необычной внешностью? В материале RusDelfi.
„Родители не могли решить, кого хотят“
Инга рассказывает, что с самого раннего детства хоть и понимала, что отличается от сверстников, но внимание на это не обращала. В подростковом возрасте также никаких проблем из-за цвета глаз не было.
„Но люди постоянно это замечают, и я получаю некоторые комментарии, вернее больше как комплименты, — рассказывает Инга. — Я понимаю, что мои глаза — ошибка в генетике, но это никак не влияет на меня или на мое зрение. Я не чувствую себя другой, необычной или странной. Я совершенно нормальный обычный человек“.
Инга делится, что родители всегда шутят по поводу ее удивительного цвета глаз. „Просто они не смогли решить, хотят девочку или мальчика, поэтому так и получилось“, — смеется девушка. У родителей глаза серые. Получается, темный глаз даже не достался „в наследство“, а как сюрприз, рассуждает Инга.
„Ты и видишь по-разному?“
Певица рассказывает, что часто отвечает на вопросы.
„К примеру, у меня спрашивают: „Раз у тебя разный цвет глаз, ты и видишь тоже по-разному?“. Нет, я не вижу, все нормально. И зрение у меня хорошее, очки не ношу“, — улыбается девушка.
Также иногда у Инги интересуются, почему она носит только одну цветную линзу. „Шучу, что это фотошоп в реальной жизни“.
Но сложности все же редко, но возникают.
„Так как я артист, мне приходится часто делать мейк-ап, и гримеры вынуждены задумываться, как лучше поступить, — рассказывает Инга. — Ведь если брать какой-нибудь акцентный цвет, то это может выглядеть странно из-за разного цвета глаз. Тем более, если вдобавок что-то яркое из одежды. Но у меня нечасто бывало в жизни, чтобы я носила очень яркий цветной макияж“.
„Темпераментная и спокойная“
Инга рассказывает, что разный цвет глаз — это как две стороны ее личности.
„У меня есть эстонская и русская кровь. Иногда меня иногда спрашивают, чувствую ли разницу и на какую сторону какая кровь склоняется? Для себя решила, что у меня две стороны — спокойная и темпераментная, — объясняет Инга. — Я сравнивала и одну сторону лица, и вторую. И вижу, что там, где глаз потемнее, часть лица более серьезная, конкретная. Где синий — более нежная. И русская сторона более темпераментная, а эстонская — спокойная“.
Для артиста очень важно иметь возможность быть разной, раскрыться, быть очень живой или очень спокойной, уверена Инга.
„Я довольна собой и своей изюминкой“.