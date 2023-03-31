Эстонская певица: разный цвет глаз — как две стороны моего характера — эстонского и русского

„Родители не могли решить, кого хотят“

Инга рассказывает, что с самого раннего детства хоть и понимала, что отличается от сверстников, но внимание на это не обращала. В подростковом возрасте также никаких проблем из-за цвета глаз не было.

„Но люди постоянно это замечают, и я получаю некоторые комментарии, вернее больше как комплименты, — рассказывает Инга. — Я понимаю, что мои глаза — ошибка в генетике, но это никак не влияет на меня или на мое зрение. Я не чувствую себя другой, необычной или странной. Я совершенно нормальный обычный человек“.

Инга делится, что родители всегда шутят по поводу ее удивительного цвета глаз. „Просто они не смогли решить, хотят девочку или мальчика, поэтому так и получилось“, — смеется девушка. У родителей глаза серые. Получается, темный глаз даже не достался „в наследство“, а как сюрприз, рассуждает Инга.

„Ты и видишь по-разному?“

Певица рассказывает, что часто отвечает на вопросы.

„К примеру, у меня спрашивают: „Раз у тебя разный цвет глаз, ты и видишь тоже по-разному?“. Нет, я не вижу, все нормально. И зрение у меня хорошее, очки не ношу“, — улыбается девушка.

Также иногда у Инги интересуются, почему она носит только одну цветную линзу. „Шучу, что это фотошоп в реальной жизни“.

Но сложности все же редко, но возникают.

„Так как я артист, мне приходится часто делать мейк-ап, и гримеры вынуждены задумываться, как лучше поступить, — рассказывает Инга. — Ведь если брать какой-нибудь акцентный цвет, то это может выглядеть странно из-за разного цвета глаз. Тем более, если вдобавок что-то яркое из одежды. Но у меня нечасто бывало в жизни, чтобы я носила очень яркий цветной макияж“.

„Темпераментная и спокойная“

Инга рассказывает, что разный цвет глаз — это как две стороны ее личности.