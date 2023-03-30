Разгорается скандал? Эстонский дирижер Андрес Мустонен в середине марта выступал на фестивале в России

19 марта Мустонен выступал на Транссибирском Арт-Фестивале в Новосибирске. Возникает вопрос, зачем Мустонен туда ездил, если официальное сотрудничество в сфере культуры между двумя странами приостановлено?

Комментировать свое участие в российском фестивале музыкант не пожелал: „Эту тему я никому комментировать не буду“.

В Государственном концертном зале имени А. М. Каца в Новосибирске на концерте „Нежные грезы“ вместе с Андресом Мустоненом выступали Екатерина Мечетина, Вадим Эйленкриг, Eilenkrig Crew и Новосибирский академический симфонический оркестр. Среди исполняемых произведений был и „Коллаж на тему Б-А-Х“ Арво Пярта.

Организатор фестиваля - всемирно известный скрипач Вадим Репин. Проходит фестиваль в городах Сибири, а также в Москве и Санкт-Петербурге, а когда-то он проводился и за рубежом, например, в Японии и в Израиле. Сам Репин неоднократно выступал в Эстонии на фестивале Mustonenfest, последний раз в 2022 году.

Важно отметить, что Транссибирский Арт-Фестиваль финансирует российское правительство, а среди главных организаторов - Минкульт РФ и РЖД.

В начале года Мустонен получил главную премию Эстонского капитала культуры за высококачественную и выдающуюся музыкальную деятельность в качестве солиста и дирижера.