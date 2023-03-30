Культура
30.03.2023, 22:38

ГАЛЕРЕЯ | Местная интеллигенция в клубе Cathouse: Известный журналист Парфенов в Таллинне собрал полный зал

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30 марта в Таллинне провел свой творческий вечер Леонид Парфенов. В ночном клубе Cathouse собралась редко захаживающая сюда публика. Был полный зал - среди поклонников Парфенова можно было увидеть местных журналистов, а также любителей кино, культуры и истории. Смотрите больше в нашей галерее!

Известный журналист и телеведущий проводит серию выступлений, в связи с выходом нового тома „Намедни. Наша эра. 1961-1970“. Одиннадцатая по счету книга серии — самая большая и наиболее богато иллюстрированная. Автор считает 1960-е ключевыми годами советской империи. Именно их чаще всего буквально косплеит сегодняшняя официальная российская политика, что делает рассмотрение „событий-людей-явлений“ эпохи особенно актуальным.

Леонид Парфенов относится к тому созвездию ярких личностей, которые создавали телевизионную журналистику в девяностых годах. Люди старшего поколения помнят его по золотой эпохе НТВ, а молодежь подписывается на YouTube-канал „Парфенон“, где Леонид продолжает проводить параллели между эпохами и покорять зрителей своей мудростью и широтой взгляда на мир.

Кто был на выступлении Леонида Парфенова, делитесь впечатлениями в комментариях!


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