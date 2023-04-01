01.04.2023, 09:00
Весела и в тонусе: эстонская актриса Ита Эвер отмечает 92-летие вдали от дома престарелых(4)
1 апреля любимой всеми эстонской актрисе Ите Эвер исполняется 92 года. В честь дня рождения внук актрисы забрал ее из дома по уходу к себе домой, чтобы Эвер могла отпраздновать в кругу родных и близких.
Ита Эвер родилась в 1931 году и с 1953 года выступает на сцене Эстонского драматического театра.
Сейчас актриса проживает в одном из самых представительных домов по уходу в Таллинне. Три года назад руководство драмтеатра предложило ей возможность вернуться из дома по уходу в Нымме в свою квартиру в Мустамяэ с личной сиделкой, но актриса предпочла панельному дому без лифта проживание в доме по уходу на природе под постоянным присмотром.
Желаем Ите Эвер здоровья и долгих лет жизни!