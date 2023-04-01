Весела и в тонусе: эстонская актриса Ита Эвер отмечает 92-летие вдали от дома престарелых

Сейчас актриса проживает в одном из самых представительных домов по уходу в Таллинне. Три года назад руководство драмтеатра предложило ей возможность вернуться из дома по уходу в Нымме в свою квартиру в Мустамяэ с личной сиделкой, но актриса предпочла панельному дому без лифта проживание в доме по уходу на природе под постоянным присмотром.