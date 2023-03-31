Великому режиссеру Михаэлю Ханеке - 80 лет! В кинотеатре Artis пройдет юбилейная ретроспектива

Любовь

Восьмидесятилетние супруги Жорж и Анн — заслуженные учителя музыки — живут рассуждениями о высоком. Они посещают концерт бывшего ученика. Их дочь Ева (Изабель Юппер) не участвует в их жизни, её больше волнует недвижимость, которая перейдет ей в наследство. Совершенно внезапно для Жоржа жену настигает болезнь. Картина было крайне высоко оценена мировыми кинокритиками, На 85-й церемонии вручения премии „Оскар“ фильм победил в категории „Лучший фильм на иностранном языке“ и за режиссёрскую работу, а также за лучшую женскую роль[]. На родине, во Франции , откуда

родом большинство членов съёмочной группы, „Любовь“ отметили пятью главными статуэтками национальной премии „Сезар“, в том числе за лучший фильм года.Картина стала главным триумфатором премии Европейской киноакадемии, принеся М.Ханеке третью, рекордную, статуэтку за лучшую режиссёрскую работу. Кроме того, что режиссёр был удостоен премии „Оскар“ за лучший иноязычный фильм, он также выдвигался на награды за режиссуру и написание оригинального сценария. Кира Муратова(реж. Украина) в одном из интервью говорила: „Мне давно нравится простое кино — как бы просто сделанное. Ханеке, „Любовь“ — для меня это идеал. Очень страшный фильм и так мизерно сделанный, без всяких пыток и катаклизмов, — просто человеческая жизнь“

Счастливый конец

Название „Хэппи-энд“ имеет множество объяснений, это и цитатник фильмов титулованного режиссёра и подведение итогов творчества автора и завершающий фильм юбилейной ретроспективы. Новая картина является медианой для всех предыдущих фильмов. Тут и исполнительница классической музыки из фильма „Пианистка“ ; и отсылка к протофашизму „Белой ленты“ (свадьба в белом зале); и упоминание эмигрантских историй в духе „Код неизвестен“ и „71 фрагмент…“ не вошедших в эту программу. М.Ханеке заставляет нас взглянуть на происходящее глазами двух главных героев: почти беспомощного старика (Жан-Луи Трентиньян) и двенадцатилетней девочки (Фантина Ардуин). Для первого всё в прошлом, он ждёт своего счастливого конца, но никак не дождётся. Здесь вспоминается авторский фильм „Любовь“. Можно предположить, что Хэппи-энд - это своего рода её продолжение. Для юной героини жизнь только начинается, но уже подбрасывает испытания на прочность и она к ним готова. Дети - это маленькие проекции взрослых. Не стоит искать сострадания и отзывчивости в своём ребёнке, не дав ему этого изначально. А если такая практика дифицита любви повторяется из поколения в поколение, то и проблема внутри семьи ходит по кругу. Фильм наполнен мыслями автора о бытие и смерти. Лента была отобрана для участия в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля (2017) в соревновании за „Золотую пальмовую ветвь“