Великому режиссеру Михаэлю Ханеке - 80 лет! В кинотеатре Artis пройдет юбилейная ретроспектива
На экране кинотеатра Artis в апреле состоится ретроспектива прославленного австрийского режиссёра Михаэля Ханеке, приуроченная к его 80-летию. Ханеке - самый титулованный европейский режиссер, старшего поколения.
„Ограничения посещаемости массовых мероприятий не позволили провести ретроспективу навстречу восьмидесятилетию режиссёра. Год спустя мы возвращаемся к просмотрам, запланированным к юбилею и объявляем выборочную ретроспективу из пяти фильмов „Михаэль Ханике-80“ в кт Артис в течении двух недель c 1.04 по 13.04.“, - пишет Artis.
В программу включено пять фильмов
Забавные игры
Пианистка
Белая лента
Любовь
Счастливый конец
Организаторы программы MTÜ Otaku, при поддержке фонда Kultuurkapital. Билеты в продаже на www.kino.ee
Пианистка
KLAVERIÕPETAJA
La Pianiste
Франция-Австрия-Германия, 2001, 131 мин.
Режиссер и со-сценарист Михаэль Ханеке
В ролях: Изабель Юпер, Анни Жирардо, Бенуа Мажимель и др.
Язык фр./нем. Титры рус/эст
„Пиани́стка“ — франкоязычный фильм, снятый по мотивам одноимённого романа Эльфриды Елинек, опубликованного в 1983 году. Эрика Кохут — 40-летний профессор Венской консерватории. Наиболее одарённые абитуриенты выстраиваются в очередь, чтобы поступить на eё курс. На уроках Эрика держит себя холодно и высокомерно. Ничто не может её вывести из равновесия, она словно упивается своим превосходством и властью.
Главная героиня фильма Эрика достигла профессионального авторитета, но всё так же осталась подконтрольным ребенком под гнетом своей матери. Сегодня в её голове витают другие мысли. Она еще способна влюблять в себя молодых людей, но её фантазии расходятся с общепринятыми нормами. Какие чувства борются в ней в отношении её матери? Сможет ли она простить её? Или же хочет самоутвердиться, унизить, продемонстрировав свою независимость? Фильм предлагает задуматься зрителям: на чью сторону вы склоняетесь в истории пианистки обуреваемых тайными страстями и вдохновляемой изысканной классической музыкой . На Каннском фестивале 2001 года фильм получил рекордные три награды, включая Гран-при (вторую по значимости награду).
Забавные игры
FUNNY GAMES
JÕHKRAD MÄNGUD
Америка-Франция-Великобритания-Италия
2007, 111 мин.
Реж/сценарист М. Ханеке
В ролях Наоми Вотс, Тим Рот, Майкл Питт и др.
Английский язык.
В 2006г. М.Ханеке принял редкое в истории кино решение, переснять свой же собственный фильм для более широкой англоязычной, а, следовательно, всемирной аудитории, с солидным бюджетом в 15 млн. долларов и известными актёрами.
В свой загородный дом на живописном озере приезжают муж, жена и их десятилетний сын. К ним по очереди приходят два миловидных молодых человека, появление которых не сразу вызывает подозрение. Внимание привлекают белые перчатки, под которыми спрятаны их руки . Юноши решили позабавиться. Называя себя героями детских мультфильмов, на котором воспитано не одно поколение детей, Томом и Джерри и/или именами бесконечного анимационного молодежного сериала про Бивиса и Баттхеда, они реконструируют случайные обстоятельства, из которых героям невозможно выпутаться.
После пропажи собаки... злоумышленники обещают хозяевам, что никто из них не доживет до утра...
Фильм рассказывает о произволе зла и беззащитности перед задуманным преступлениями. Юные герои, напитанные впечатлениями от экранных образов, наслаждаются безнаказанностью и творят зло в чистом виде, без страха и упрека.
Белая лента
VALGE PAEL
Das weisse Band
Германия, 2009, 144 мин.
Реж/сценарист Михаэль Ханеке
В ролях Кристиан Фридель, Ульрих Тукур, и др.
Язык немецкий. Субтитры рус/эст
Накануне Первой мировой войны в деревне на севере Германии начинают происходить странные происшествия. По мере развития сюжета, некоторые подозревают, что несчастные случаи на самом деле, не являются случайными и что следы этих происшествий указывают на деревенских детей. Но откуда берется зло в этих детях? М.Ханеке задает этот вопрос и себе, и зрителям, зная заранее, что однозначного ответа дать невозможно.
Тоталитарный режим, по версии М.Ханеке, задолго до Гитлера, установили протестантские пасторы, именем церкви, насаждающие показную добродетель, символизировать которую, должна белая повязка на предплечье. Дети, в чьей душе зрел бунт против тотальной регламентации жизни, повзрослев, дважды возглавят военную махину Европы в XX веке. По словам М.Ханеке, его грандиозная история о „корнях зла“. „Белая лента“ принесла режиссеру „Золотую пальмовую ветвь“ фестиваля в Каннах — самую желанную награду в мире игрового кино, а также впервые за свою карьеру он был номинирован на премию „Оскар“. Автор получил французскую премию Сезар и проч. Награду М.Ханеке в Каннах 2009 вручила председатель жюри фестиваля — Изабель Юппер.
Любовь
ARMASTUS
Amour
Франция-Австрия-Германия, 2012, 127 мин.
Реж/сценарист. М. Ханеке
В ролях Жан Луи Третеньян, Эммануэль Рива. Изабль Юппрер и др
Французский язык . Субтитры рус/эст
Любовь— камерная драма представленная под девизом „Испытание чувств на закате жизни“, на 65-м Каннском кинофестивале, где лента получила главный приз — „Золотую пальмовую ветвь“.
Восьмидесятилетние супруги Жорж и Анн — заслуженные учителя музыки — живут рассуждениями о высоком. Они посещают концерт бывшего ученика. Их дочь Ева (Изабель Юппер) не участвует в их жизни, её больше волнует недвижимость, которая перейдет ей в наследство. Совершенно внезапно для Жоржа жену настигает болезнь. Картина было крайне высоко оценена мировыми кинокритиками, На 85-й церемонии вручения премии „Оскар“ фильм победил в категории „Лучший фильм на иностранном языке“ и за режиссёрскую работу, а также за лучшую женскую роль[]. На родине, во Франции , откуда
родом большинство членов съёмочной группы, „Любовь“ отметили пятью главными статуэтками национальной премии „Сезар“, в том числе за лучший фильм года.Картина стала главным триумфатором премии Европейской киноакадемии, принеся М.Ханеке третью, рекордную, статуэтку за лучшую режиссёрскую работу. Кроме того, что режиссёр был удостоен премии „Оскар“ за лучший иноязычный фильм, он также выдвигался на награды за режиссуру и написание оригинального сценария. Кира Муратова(реж. Украина) в одном из интервью говорила: „Мне давно нравится простое кино — как бы просто сделанное. Ханеке, „Любовь“ — для меня это идеал. Очень страшный фильм и так мизерно сделанный, без всяких пыток и катаклизмов, — просто человеческая жизнь“
Счастливый конец
ÕNNELIK LÕPP
Happy End
Франция -Австрия -Германия2017, 107 мин.
реж./сценарист М. Ханеке
В ролях Изабель Юппер, Жан Луи Третеньян, Мэтью Кассовитс и др.
Французский язык. Титры эст/рус
Драма, с элементами трагикомедии.
Название „Хэппи-энд“ имеет множество объяснений, это и цитатник фильмов титулованного режиссёра и подведение итогов творчества автора и завершающий фильм юбилейной ретроспективы. Новая картина является медианой для всех предыдущих фильмов. Тут и исполнительница классической музыки из фильма „Пианистка“ ; и отсылка к протофашизму „Белой ленты“ (свадьба в белом зале); и упоминание эмигрантских историй в духе „Код неизвестен“ и „71 фрагмент…“ не вошедших в эту программу. М.Ханеке заставляет нас взглянуть на происходящее глазами двух главных героев: почти беспомощного старика (Жан-Луи Трентиньян) и двенадцатилетней девочки (Фантина Ардуин). Для первого всё в прошлом, он ждёт своего счастливого конца, но никак не дождётся. Здесь вспоминается авторский фильм „Любовь“. Можно предположить, что Хэппи-энд - это своего рода её продолжение. Для юной героини жизнь только начинается, но уже подбрасывает испытания на прочность и она к ним готова. Дети - это маленькие проекции взрослых. Не стоит искать сострадания и отзывчивости в своём ребёнке, не дав ему этого изначально. А если такая практика дифицита любви повторяется из поколения в поколение, то и проблема внутри семьи ходит по кругу. Фильм наполнен мыслями автора о бытие и смерти. Лента была отобрана для участия в основной конкурсной программе 70-го Каннского международного кинофестиваля (2017) в соревновании за „Золотую пальмовую ветвь“