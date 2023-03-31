„Секретные материалы“ могут перезапустить с новыми актерами

По словам режиссера, автором нового проекта может стать Райан Куглер («Крид“, „Черная Пантера“). „Я только что разговаривал с молодым человеком Райаном Куглером, который собирается снять „Секретные материалы“ с новым актерским составом. Так что у него есть своя работа“, — поделился Картер.

В 2020 году сообщалось, что в производстве находится анимационный сериал „Секретные материалы: Альбукерке». Продюсером проекта назначен Картер. Тогда уточнялось, что сюжет „Альбукерке“ будет сосредоточен на офисе, полном агентов-неудачников, которые расследуют дела „Секретных материалов“. „Расследуемые

дела слишком дурацкие, нелепые или совершенно глупые, чтобы Малдер и Скалли могли беспокоиться“, — говорилось в сообщении.

Первые эпизоды оригинального сериала „Секретные материалы“ вышли в 1993 году. Проект завершился 21 марта 2018 года после 218 серий.