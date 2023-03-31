31.03.2023, 12:30
Поздравляем! Марина Кальюранд уже в четвертый раз стала бабушкой(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Член Европарламента Марин Кальюранд (60) Marina Kaljurand получила на 8 марта отличный подарок - в семье ее сына Кристияна родился ребенок и она в четвертый раз стала бабушкой!
„Действительно, это мой лучший 8 марта, в семье моего сына родилась Эмили, теперь у меня уже четверо внуков, но это первая внучка, поэтому можете представить, насколько она была долгожданной“, - говорит счастливая бабушка.
В семье Кристьяна вдобавок к Эмили уже растут четырех летний Карл Аугуст и двухлетний Оскар, а в семье дочери Кальюранд Кайсы - пятилетний Маттиас.
Подписывайтесь на Bublik в Facebook