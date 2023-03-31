Eesti Kontsert прекращает сотрудничество с выступавшим в России Андресом Мустоненом

Как стало известно ранее, несмотря на приостановление сотрудничества в сфере культуры между Эстонией и Россией дирижер и музыкант Андрес Мустонен в марте отправился в Новосибирск выступать на Транссибирском Арт-Фестивале, который финансирует российское правительство.

Хотя Eesti Kontsert не является работодателем Мустонена, но музыкант является художественным руководителем ансамбля Hortus Musicus, глава Eesti Kontsert Керту Орро считает, что сотрудничать с Мутсоненом более невозможно.

Eesti Kontsert не знал о выступлении Мустонена в России и прочитал об этом в социальных сетях. Сам музыкант отказался давать какие-либо разъяснения. Культурное сотрудничество между Эстонией и Россией закончилось после вторжения РФ в Украину.

„Ценности Eesti Kontsert заключаются в высоком уровне этики и лояльности к Эстонскому государству. Андрес Мустонен показал своими действиями и отношением, что он не считает нужным им придерживаться. Для нас это непреодолимый конфликт ценностей и потеря доверия, поэтому мы прекращаем сотрудничество с ним“, - пояснила Орро.

Орро встретится с Мустоненом в понедельник, чтобы обсудить как будущее Hortus Musicus, так и нескольких связанных с Мустоненом концертов.

Субботний концерт Hortus Musicus в Надвратной башне Люхике ялг отменяется, а деньги за билеты будут возвращены.

В начале года Мустонен получил главную премию Эстонского капитала культуры за высококачественную и выдающуюся музыкальную деятельность в качестве солиста и дирижера.

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