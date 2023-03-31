Отечественная комедия „Отдыхающие“ набрала уже 100 000 зрителей

Для продюсера Кристиана Таска „Отдыхающие“ – уже восьмой фильм, который в кинотеатрах посмотрели более 100 000 человек. „Такое событие всегда особенное, тем более что в маленькой Эстонии очень немногим фильмам удается достичь этого порога“, - сказал Таска.



„Я стараюсь работать с приятными людьми – тогда комфортно и на съемках, и при монтаже, и вся эта добрая энергетика передается зрителям через камеру и киноэкран. Я искренне верю, что искусство принадлежит народу. Тем более, такой масштабный и дорогой вид искусства, как кино, должен находить своего зрителя, а фильм, который находит зрителя сегодня, сохранится и для будущего“, - Таска поделился рецептом привлекающей зрителей картины.

100-тысячный билет в кино на „Отдыхающих“, вышедших в феврале этого года, был куплен вечером 30 марта. „Отдыхающие“ стали 13 отечественным фильмом, попавшим в эксклюзивный клуб кинокартин, собравших более 100 000 зрителей.

Снятый по мотивам рассказа Юхана Смуула „Дачники“ отечественный художественный фильм „Отдыхающие“ – это летняя комедия, полная неподдельных страстей и заразительного смеха. Легендарную историю, разворачивающуюся на острове Муху, создатели вызывающе перенесли в наши дни, ведь персонажи, которых создал Смуул, не имеют срока давности.