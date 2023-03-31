Лоза укусил? Агата Муцениеце засомневалась, что Земля круглая

Артистка рассказала, что хотела бы полететь в космос, чтобы оттуда увидеть Землю. „Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы“, — поделилась Муцениеце.

Актриса рассказала, что изначально не знала о том, что Клим Шипенко будет режиссером „Вызова“. Муцениеце в компании, где он присутствовал, начала рассказывать, что какой-то российский режиссер полетит в космос для съемок фильма. „Все наши друзья в этот момент еле сдерживают смех, а я не понимаю, почему. И тут он говорит: „Вообще-то этот режиссер — я“, — вспоминает артистка.

Роль, впрочем, досталась Юлии Пересильд. А Агате придётся и дальше размышлять, какую форму имеет Земля.

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