ВИДЕО | Где себя видит новоиспеченный депутат Рийгикогу и певица Луиза Рыйвас - на сцене Евровидения или в кресле премьер-министра?

Поэтому Kroonika узнала об амбициях девушки - что ей больше по душе: сцена Евровидения или кресло премьер-министра во главе правительства?

На вопрос о том, что же ей больше по душе, музыка или политика, Луиза Рыйвас ответила, что ей пока сложно сказать, ведь она еще не провела ни одного рабочего дня на новой работе в Рийгикогу - все еще впереди. Поэтому она признается, что пока музыка ей ближе.

По ее словам, она бы с удовольствием поучаствовала в Евровидении, если у нее появится такая возможность. „Роль премьер-министра несет с собой крайне много ответсвенности - я видела это вблизи, и сейчас я такой мысли не лелею“, - ответила жена бывшего премьера.