31.03.2023, 19:00
ФОТО | Чем удивят лучшие танцоры Эстонии? Смотрите второй четвертьфинал „Перетанцуй всех!“
ФОТО: ETV+
В пятницу, 31 марта, ETV+ покажет второй четвертьфинал развлекательного шоу „Перетанцуй всех!“.
Первые четыре полуфиналиста известны. Кто из следующих восьми участников пройдет дальше и поборется за звание лучшего из лучших?
В финал, который состоится в начале мая, выйдут шестеро конкурсантов - один из них станет победителем танцевального шоу.
Смотрите шоу „Перетанцуй всех!“ на телеканале ETV+ по пятницам в 20:30.