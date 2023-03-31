Культура
31.03.2023, 19:00

ФОТО | Чем удивят лучшие танцоры Эстонии? Смотрите второй четвертьфинал „Перетанцуй всех!“

 
ФОТО: ETV+

В пятницу, 31 марта, ETV+ покажет второй четвертьфинал развлекательного шоу „Перетанцуй всех!“.

Первые четыре полуфиналиста известны. Кто из следующих восьми участников пройдет дальше и поборется за звание лучшего из лучших?

В финал, который состоится в начале мая, выйдут шестеро конкурсантов - один из них станет победителем танцевального шоу.

Смотрите шоу „Перетанцуй всех!“ на телеканале ETV+ по пятницам в 20:30.

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