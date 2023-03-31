ФОТО | Чем удивят лучшие танцоры Эстонии? Смотрите второй четвертьфинал „Перетанцуй всех!“

Первые четыре полуфиналиста известны. Кто из следующих восьми участников пройдет дальше и поборется за звание лучшего из лучших?

В финал, который состоится в начале мая, выйдут шестеро конкурсантов - один из них станет победителем танцевального шоу.

Смотрите шоу „Перетанцуй всех!“ на телеканале ETV+ по пятницам в 20:30.