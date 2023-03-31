ФОТО и ВИДЕО | Певица Слава стала бабушкой

Слава так растрогалась из-за появления нового члена семьи, что даже расплакалась. По словам артистки, она с самого утра чувствовала, что это произойдет именно 30 марта. Слава пока не сообщила, как назвали внука.

„Пью коньяк, закусываю шоколадкой, потому что я стала бабушкой. <…> Господи, моя малышка, моя Сашунька стала мамой. А я стала бабкой. Не знаю, что говорить. Шоколадный рот. Внучок!“ — поделилась звезда.

Интересно, что видео, вероятно, сделано прямо в роддоме. Позднее Слава опубликовала фото в той же одежде — уже с дочерью и внуком.