Новым „иностранным агентом“ в России стал Максим Покровский

Максим Покровский и его рок-группа „Ногу свело!“ неоднократно выступали против войны в Украине, записывали и исполняли антивоенные песни. Они принимали участие в сборе средств в поддержку Украины, что отмечено в документах Минюста.

Законодательство об „иноагентах“ в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации „иностранными агентами“, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека. Впоследствии появилась возможность признавать „иноагентами“ СМИ и физических лиц. А критерии для определения „иностарнных агентов“ стали размыты ещё сильнее: теперь достаточно даже не получать финансирование, а „попасть под влияние“ иностранных сил. Проще говоря, в реестр могут включить абсолютно любого человека и аболютно любую организацию.