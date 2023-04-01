Прощальная гастроль: в 92 года Клинт Иствуд взялся за свой последний фильм

Фильм расскажет о присяжном заседателе на процессе по делу об убийстве, который понимает, что он, возможно, стал причиной смерти жертвы. Персонажу предстоит решить дилемму: манипулировать присяжными, чтобы спасти себя, или раскрыть правду и сдаться.

Сроки производства фильма не уточняются. Инсайдеры сообщают, что Иствуд присматривается к молодой голливудской звезде на одну из главных ролей.

„Присяжный №2“ станет 40-м художественным фильмом Клинта Иствуда. Предыдущим проектом, в котором принял участие актёр, стал неовестерн „Мужские слезы“. Иствуд не только исполнил главную роль, но и выступил как режиссер фильма о известном участнике родео.

Снимать фильмы Иствуд начал более 50 лет назад — с 1971 года. Первым стал „Грязный Гарри“, причём в титрах указан не был, хотя по сути над картиной работали двое. За полвека Иствуд снял такие фильмы как „Перевал разбитых сердец“, „Непрощённый“, „Мосты округа Мэдисон“, „Таинственная река“, „Малышка на миллион“, „Флаги наших отцов“, „Подмена“, „Непокорённый“, „Чудо на Гудзоне“.