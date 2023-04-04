Шоубиз
04.04.2023, 12:00

Балерина-бодибилдер и участница шоу „Гладиаторы“ Бернадетт Хант умерла, не успев отметить 60-летие

 
Бернадетт Хант
Бернадетт Хант
ФОТО: IMDB

Американская балерина, ставшая звездой бодибилдинга, Бернадетт Хант умерла в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее родственника Рика Джанго.

„С большой грустью я должен рассказать вам о смерти Бернадетт Хант“, — заявил он.

По информации издания, она скончалась от онкологического заболевания.

Родственник погибшей сообщил, что ее похороны не будут публичными и пройдут в кругу семьи.

Хант училась на балерину, но получила травму спины, которая не позволила ей заниматься балетной деятельностью. Позднее она увлеклась аэробикой и открыла для себя мир бодибилдинга, выиграла несколько титулов. Спортсменка прославилась в 90-е годы XX века участием в международном шоу „Гладиаторы“. Впоследствии Хант отказалась от работы на телевидении и стала персональным фитнес-тренером. Бодибилдер также занималась благотворительностью: помогала пожилым и детям с раком крови (лейкемией).

60 лет Бернадетт исполнилось бы 6 ноября.

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