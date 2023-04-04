Балерина-бодибилдер и участница шоу „Гладиаторы“ Бернадетт Хант умерла, не успев отметить 60-летие

Родственник погибшей сообщил, что ее похороны не будут публичными и пройдут в кругу семьи.

Хант училась на балерину, но получила травму спины, которая не позволила ей заниматься балетной деятельностью. Позднее она увлеклась аэробикой и открыла для себя мир бодибилдинга, выиграла несколько титулов. Спортсменка прославилась в 90-е годы XX века участием в международном шоу „Гладиаторы“. Впоследствии Хант отказалась от работы на телевидении и стала персональным фитнес-тренером. Бодибилдер также занималась благотворительностью: помогала пожилым и детям с раком крови (лейкемией).