Балерина-бодибилдер и участница шоу „Гладиаторы“ Бернадетт Хант умерла, не успев отметить 60-летие
Американская балерина, ставшая звездой бодибилдинга, Бернадетт Хант умерла в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее родственника Рика Джанго.
„С большой грустью я должен рассказать вам о смерти Бернадетт Хант“, — заявил он.
По информации издания, она скончалась от онкологического заболевания.
Родственник погибшей сообщил, что ее похороны не будут публичными и пройдут в кругу семьи.
Хант училась на балерину, но получила травму спины, которая не позволила ей заниматься балетной деятельностью. Позднее она увлеклась аэробикой и открыла для себя мир бодибилдинга, выиграла несколько титулов. Спортсменка прославилась в 90-е годы XX века участием в международном шоу „Гладиаторы“. Впоследствии Хант отказалась от работы на телевидении и стала персональным фитнес-тренером. Бодибилдер также занималась благотворительностью: помогала пожилым и детям с раком крови (лейкемией).
60 лет Бернадетт исполнилось бы 6 ноября.