Мода и стиль? Нет, не слышали! Женя Фокин раскритиковал Таллиннскую неделю моды

Стилист и блогер Женя Фокин - один из главных гостей модных мероприятий в Эстонии. Однако на весенней Таллиннской неделе моды, которая стартовала в пятницу в Котле культуры, он отсутствовал. Позже стало ясно, почему его не было на главном модном событии столицы.