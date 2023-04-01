01.04.2023, 14:36
Мода и стиль? Нет, не слышали! Женя Фокин раскритиковал Таллиннскую неделю моды(6)
ФОТО: | Õhtuleht
Стилист и блогер Женя Фокин - один из главных гостей модных мероприятий в Эстонии. Однако на весенней Таллиннской неделе моды, которая стартовала в пятницу в Котле культуры, он отсутствовал. Позже стало ясно, почему его не было на главном модном событии столицы.
На Tallinn Fashion Week Фокин так и не появился, зато позже выложил в Instagram историю, где высказал свое отношение к проходящему 31 марта и 1 апреля мероприятию.
„В Таллинне должно было пройти какое-то модное мероприятие. Упс, только стиля и моды-то нет“, - высказался стилист.