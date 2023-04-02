42-летняя Наталья Бочкарева родила третьего ребенка

О том, что артистка снова станет мамой, стало известно в декабре прошлого года. У звезды отечественного кинематографа уже есть двое детей: 16-летний Иван и 15-летняя Мария Борисовы.

Новостью о появлении на свет третьего ребенка Бочкарева поделилась в социальных сетях. По ее словам, беременность была долгожданной. Актриса много лет мечтала вновь ощутить радость материнства, и, несмотря на трудности, чудо свершилось.

„В общем, я теперь многодетная мать. Безумно этому рада и счастлива. И это не первоапрельская шутка“, — написала 42-летняя Бочкарева в личном блоге.

Отцом ребенка стал личный помощник актрисы — Роман. Пара тайно зарегистрировала отношения еще в 2020 году и несколько лет планировала рождение общего наследника. После множества неудачных попыток Наталья забеременела.

Свое положение Бочкарева скрывала всеми силами: она носила свободную одежду, редко делилась снимками в Сети. До седьмого месяца ей это удавалось, однако журналисты все же узнали о скором прибавлении в семье актрисы.