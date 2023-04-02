Анальная смазка и коньяк: в Сети появился обновленный райдер Моргенштерна

Это не все нововведения в райдере Моргенштерна. Оказалось, что рэпер включил в список смазку для анального секса и десятки бутылок пива. Неизменными остались запросы относительно фруктов, еды, а также алкогольных напитков. Исполнитель по-прежнему просит готовить для него вино и коньяк.

Вообще же позиции в райдере напоминают какой-то случайный набор, пришедший в голову: консервированные опята, кокос (вероятно, в лучшем смысле этого слова), липовый мёд, кубик Рубика, два нарезанных лимона, творожный сыр, соленья к водке и так далее.

Кроме того, 25-летний Моргенштерн запрещает подходить, как к нему, так и к членам своей команды. В противном случае нарушителю грозит серьезный штраф. „С такими заскоками ему и дальше будет трудно“, — иронично комментируют пользователи. Некоторые же подозревают: райдер — лишь очередная попытка привлечь внимание к угасающей карьере. „Вечный хайпожор… И райдер этот он сам слил сто процентов“, — уверены в Сети.

Подобную мысль ранее высказывал журналистам промоутер Сергей Лавров. Год назад все обсуждали включение в райдер рэпера презервативы. „Я думаю, Моргенштерн так хайпует. Заламывает такие требования ради пиара, чтобы пресса о нем писала. У него всегда в райдере присутствует большое количество охраны и алкоголя. Звезды просто так показывают свою значимость. Например, Лобода может запросить какую-то заморскую газированную воду, которую в условном Северодвинске не найти“, — рассуждал Лавров.