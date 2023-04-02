ФОТО | Икона с Зеленским и Fuck Off Putin. Скандальный художник представил яркую коллекцию на Таллиннской неделе моды

Показ получился очень эпатажным с моделями, полностью покрытыми татуировками, которые выходили на подиум как в одежде, так и топлес - и девушки в том числе.

В дизайн одежды Пильт включил свои работы, среди которых были и новые - например, икона с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также плакат с фразой „Make Art Not War“ (Занимайтесь искусством, а не войной) в цветах украинского флага. Среди других персонажей на иконах Пильта были Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне.

Сам же художник вышел на поклон в кофте, на которой красной краской написано „Fuck Off Putin“ (Путин иди на...)

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