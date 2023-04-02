02.04.2023, 20:00
ВИДЕО | „Не бойтесь экспериментировать“. Самые эпатажные гости Таллиннской недели моды. Кто эти таинственные леди - Nordika и Vilita?(5)
ФОТО: | Erlend Štaub
Пару подруг, именующих себя Nordika и Vilita, невозможно не заметить на Таллиннской недели моды. Они всегда сидят в первом ряду и привлекают внимание своим ярким макияжем и эпатажным стилем. А еще, у них очень необычная профессия!
Nordika (@nordikathequeen) и Vilita (@thevilita) - дрэг-квины. Да не простые, а самые известные в Эстонии: они успели побывать и на телевидении, и на страницах журналов, и на Таллиннской неделе моды.
А еще они идеально говорят по-русски. Смотрите видео, чтобы узнать, что из себя представляет их работа, и какие советы по стилю они могут дать девушкам!