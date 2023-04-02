Умер Рюити Сакамото — автор музыки к фильмам „Последний император“ и „Маленький Будда“

Рюити Сакамото получил первую известность в составе трио Yellow Magic Orchestra, которое он основал вместе с Юкихиро Такахаси и Харуоми Хосоно в 1978 году. Группа, выпустившая за свою карьеру восемь студийных альбомов, считается одним из пионеров японской электронной музыки.

В дальнейшем он прославился как кинокомпозитор. На его счету саундтреки к таким фильмам, как „Счастливого рождества, мистер Лоуренс“, „Последний император“, „Под покровом небес“, „Маленький Будда“, „Вавилон“, „Выживший“ и другие. За саундтрек к „Последнему императору“ Бернардо Бертолуччи он был удостоен „Оскара“, „Грэмми“ и „Золотого глобуса“. Саундтрек Сакамото к фильму „Счастливого рождества, мистер Лоуренс“ получил премию BAFTA, а саундтрек „Под покровом небес“ — „Золотой глобус“.