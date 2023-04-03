Арендатор-клещ стала алководителем: скандальную бывшую светскую львицу поймали вдрызг пьяной за рулем

Недавно суд признал Вильяк виновной в управлением автомобилем в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. 23 марта суд назначил ей четырехмесячный условный срок с годовым испытательным сроком - если женщина не совершит за год больше преступлений, то за решетку не попадет. Также Вильяк должна выплатить 120 евро.