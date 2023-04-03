03.04.2023, 09:59
Арендатор-клещ стала алководителем: скандальную бывшую светскую львицу поймали вдрызг пьяной за рулем(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывшая светская львица Кади Вильяе (47), которая пару лет назад привлекла внимание общественности из-за скандала с арендой, вновь наломала дров, пишет Kroonika.
Недавно суд признал Вильяк виновной в управлением автомобилем в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. 23 марта суд назначил ей четырехмесячный условный срок с годовым испытательным сроком - если женщина не совершит за год больше преступлений, то за решетку не попадет. Также Вильяк должна выплатить 120 евро.
Как выяснилось, 14 августа 2022 года в 19:42 женщина ехала по Рапла на Seat Leon, а при проверке в ее крови обнаружили 1,66 промилле алкоголя, что в ее случае равно примерно двум литрам пива и полтора литрам вина.