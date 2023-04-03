ВИДЕО | Фанаты МакSим снова обеспокоены состоянием певицы

По мнению поклонников певицы, плотный график гастролей негативно влияет на, похоже, еще не до конца окрепшее здоровье артистки.

После неудачного выступления в Сочи, когда певица еле держалась на ногах и не попадала в ноты, и ее команда, которая дала эксклюзивные комментарии Super, и сама артистка заверили фанатов, что дело во внезапном, но легком недомогании, и тур продолжится по плану.

Однако в Твери что-то снова пошло не так. Зрители заметили, что вчера на сцене певица выглядела уставшей и не справлялась с вокалом.

„Морально сложно смотреть, как твой артист еле-еле держится на сцене. В некоторых моментах уходило сердце в пятки от страха за нее“, — пишет одна обеспокоенная поклонница.

„Моего любимого артиста убивают! — переживает другая фанатка. — Ставят новые концерты, которые сейчас ей противопоказаны! Хватит считать деньги! Подумайте о здоровье артиста, о ее репутации. Вы сейчас выжмите все соки и уйдете в закат“.

На подобные обвинения членов фан-клуба, распространившиеся в социальных сетях, уже ответил концертный директор певицы Павел Назаров.

„Глупость, непонимание или просто маниакальное желание... Решение выступать перед своим зрителем или нет всегда остается за Артистом! Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда Артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало“, — написал он на своей странице ВК.