03.04.2023, 12:54
В июле на Певческом поле в Таллинне выступит группа Hurts
ФОТО: | Õhtuleht
25 июля дуэт из Манчестера Hurts даст концерт на Певческом поле в Таллинне. Если сначала группа собиралась дать лишь один концерт на все страны Балтии в Сигулде, то из-за высокого спроса в их турне добавился и Таллинн!
Купленные на концерт в Сигулде билеты действуют и на концерт в Таллинне и их не нужно обменивать. Конечно, можно поехать и на концерт в Сигулду, но тогда на таллиннский концерт придется покупать новыф билет.
Hurts сформировалась в 2009 году в Манчестере и включает в себя двух человек: Тео Хатчкрафта и Адама Андерсона. На данный момент дуэт выпустил уже пять альбомов.