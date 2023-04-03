Лайма Вайкуле считает, что президентом России может стать Максим Галкин

„Посмотрим еще, может быть, Максим станет президентом. А, может, Алла будет президентом. Вот это было бы чудо! Я бы голосовала за Галкина, и россияне бы голосовали. Россияне, подумайте. Максим — не политик. Из него бы получился идеальный президент. Потому что в нем есть всё человеческое“, — поделилась Вайкуле.

Вайкуле также заявила, что у нее с Аллой Пугачевой всегда были исключительно дружеские отношения, и речи о соперничестве знаменитостей быть не может. „Никогда ни с кем не конкурировала. Я выросла на другой музыке. Алла — народная артистка. Она и есть Родина-мать! Надеюсь, россияне последуют ее мнению“, — заявила Вайкуле.

Певица также выразила мнение, что Пугачева справится с осуждением со стороны коллег после отъезда из России. Она считает подругу сильной женщиной и уверяет, что Примадонна сумеет все пережить.