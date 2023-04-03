Муж Азизы уехал от нее в родную Италию

„Я ему сказала: „Если ты понимаешь, что там тебе лучше, то, значит, давай останемся друзьями. Потому как я переезжать в Италию не собираюсь“, — заявила артистка. При этом Азиза не стала уточнять, привел ли разговор с возлюбленным к расставанию.