Шоубиз
03.04.2023, 16:00

Муж Азизы уехал от нее в родную Италию

 
Азиза
Азиза
ФОТО: Youtube

Певица Азиза в беседе с Prozvezd.info призналась, что ее супруг Алессандро Лортэ принял решение покинуть Россию и остаться жить в Италии.

„Я ему сказала: „Если ты понимаешь, что там тебе лучше, то, значит, давай останемся друзьями. Потому как я переезжать в Италию не собираюсь“, — заявила артистка. При этом Азиза не стала уточнять, привел ли разговор с возлюбленным к расставанию.

По словам певицы, она пользуется успехом у мужчин. Азиза утверждает, что за ней всегда ухаживают мужчины. „В том числе и мои бывшие возлюбленные“, — уточнила она. Также исполнительница призналась, что перешила свадебное платье, в котором выходила замуж за избранника-итальянца. Теперь Азиза выступает в наряде на сцене.

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