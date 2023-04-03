„Музыка и культура выше этого, музыка помогает людям“. Выступивший в России Мустонен лишился работы в Эстонии

Несмотря на приостановление сотрудничества в сфере культуры между Эстонией и Россией дирижер и музыкант Андрес Мустонен в марте отправился в Новосибирск выступать на Транссибирском Арт-Фестивале, который финансирует российское правительство.

Eesti Kontsert не являлся работодателем Мустонена, но музыкант был художественным руководителем ансамбля Hortus Musicus. После встречи с Мустоненом в понедельник было решено, что он покинет эту должность и ансамбль временно продолжит работу без худрука.

Глава Eesti Kontsert Керту Орро подчеркнула, что их решение не означает отмену Андреса Мустонена, так как он по-прежнему занимает важное место в эстонской музыке. „Он талантливый дирижер и опытный музыкант, которого в будущем будут звать выступать как в Эстонии, так и за границей, и прекращение сотрудничества с Eesti Kontsert этому не помешает“, - пояснила Орро Eesti Päevaleht.

А что же сам музыкант? Сначала Мустонен не пожелал комментировать свое выступление в России, но после решения Eesti Kontsert расторгнуть сотрудничество заявил в передаче Ringvaate, что его деятельность связана лишь с музыкой и с помощью музыки он „помогает большому количеству народа“.

Он сожалеет, что вместо того, чтобы обсудить с ним все и выслушать его, было впопыхах принято решение прекратить сотрудничество. Он добавил, что хотя в Эстонии осуждают его поездку в Россию, но те люди, которые пришли на его концерт, были „неимоверно благодарны“.

„Музыка и культура выше этого, музыка помогает и тем людям, которые ездят выступать сюда. Самое важное, чтобы сохранились связи между людьми“, - подчеркнул музыкант.

Eesti Päevalehelt Мустонен сказал, что понимает, что его поведение непонятно и неприемлемо для общества и даже для его семьи и близких друзей с коллегами, но оно понятно ему самому. „Мне очень жаль, прошу прощения у тех, кого я этим огорчил“, - добавил он.

Министерство культуры Эстонии также осуждает выступление музыканта в России. В начале года Мустонен получил главную премию Эстонского капитала культуры за высококачественную и выдающуюся музыкальную деятельность в качестве солиста и дирижера.