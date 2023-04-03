Крис Хемсворт, опасаясь болезни Альцгеймера, готов уйти из кино

Впереди у актера ещё „обязательная программа“: съёмки в новой части „Мстителей“ и байопик о Халке Хогане, но после этого он будет меньше работать и, возможно, совсем перестанет сниматься. Хотя Хемсворт утверждает, что ни в коем случае не говорит об уходе на пенсию, инсайдер PageSix сообщает, что актер близок к этому.