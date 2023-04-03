03.04.2023, 18:00
Крис Хемсворт, опасаясь болезни Альцгеймера, готов уйти из кино
ФОТО: | 2022 Invision
Крис Хемсворт может завершить карьеру в кино из-за того, что подвержен высокому риску болезни Альцгеймера, — сообщает Super.
Впереди у актера ещё „обязательная программа“: съёмки в новой части „Мстителей“ и байопик о Халке Хогане, но после этого он будет меньше работать и, возможно, совсем перестанет сниматься. Хотя Хемсворт утверждает, что ни в коем случае не говорит об уходе на пенсию, инсайдер PageSix сообщает, что актер близок к этому.
В августе Хемсворту исполнится всего 40 лет.
Недавно актёр заявил, что самой болезни у него нет, но есть повышенный риск её возникновения, чем у других людей — в 8 или 10 раз.