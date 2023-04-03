Летом в Таллинне вновь выступит украинская певица ЛУНА

ЛУНА - проект, запущенный в Киеве в 2015 году, за которым стоит певица, автор песен и музыкант Кристина Герасимова. Этот эксперимент в DIY-поп-музыке с ароматом романтики, получил от Vogue звание представителя украинской музыкальной революции. Успех ЛУНЫ в значительной степени пришел благодаря ее музыкальным видео, которые собрали миллионы просмотров на различных платформах. Герасимова и ее команда обладают умением попадать в социальные точки, ориентироваться в различных стилях и, что самое главное - создавать произведения, которые затрагивают слушателей. Это обеспечило им большое внимание на отечественном телевидении и большие международные выступления.