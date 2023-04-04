Куда делся муж? Санна Марин отмечала результаты выборов в гордом одиночестве(6)
За неделю до выборов Финляндии пресса активно обсуждала личную жизнь премьер-министра Санны Марин и ее мужа Маркуса Ряйккёнена. Мужчина провел вечер в ночном клубе в компании актрисы из Индии, после чего пошли слухи, что брак Марин находится на грани распада. В вечер после выборов в Финляндии Санна Марин появилась на публике в гордом одиночестве.
Марин баллотировалась в парламент Финляндии в списках социал-демократов и набрала более 35 000 голосов. Однако на партийной вечеринке она была одна. „Маркус сегодня вечером остался дома с Эммой“, - рассказала пребывавшая в хорошем настроении Санна Марин Iltalehti. Эмма - дочь Марин и Ряйккёнена.
После объявления резульатов выборов Марин выступила перед однопартийцами и сказала, что довольна результатом, пишет Helsingin Sanomat. „Спасибо вам всем. Поддержка премьер-министру долгое время росла. Я очень горда вами всеми“, сказала Марин.