Куда делся муж? Санна Марин отмечала результаты выборов в гордом одиночестве

За неделю до выборов Финляндии пресса активно обсуждала личную жизнь премьер-министра Санны Марин и ее мужа Маркуса Ряйккёнена. Мужчина провел вечер в ночном клубе в компании актрисы из Индии, после чего пошли слухи, что брак Марин находится на грани распада. В вечер после выборов в Финляндии Санна Марин появилась на публике в гордом одиночестве.