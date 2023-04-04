Внук Славы едва не погиб при родах

„Не передать, что мы пережили. Вообще, должен был быть другой доктор, но его не было на месте, поэтому нас оперировал главврач“, — поделилась Сланевская.

Старшая дочь певицы Александра Морозова родила мальчика весом 3,3 кг и ростом 51 см на две недели раньше срока. В день родов Морозова сделала практику йоги и поехала в перинатальный центр, где врачи заметили, что ребенок обмотался пуповиной. Девушку в срочном порядке отправили на операцию.

Морозова раскрыла свою беременность в январе 2023 года. На тот момент она уже находилась на седьмом месяце беременности от супруга Андрея Дедова. Во время положения Морозова жаловалась на боли в тазу и токсикоз. Однако врачи уверили, что с ней все в порядке, и организм так готовится к родам.