ФОТО | 57-летняя певица Шанайя Твейн поразила своим откровенным платьем на красной дорожке
Когда смотришь на Шанайю Твейн, то сложно поверить, что ей 57 лет! Недавно культовая певица появилась на красной дорожке на вручении наград кантри-музыки в прозрачном и крайне откровенном образе.
Красно-черное платье от Prabal Gurung идеально подходило и к новому цвету волос Твейн, которые она перекрасила в ярко-рыжий цвет. Дополнили образ сексуальные черные туфли на платформе. Даже и не скажешь, что эта женщина потихоньку приближается к пенсионному возрасту!
А на сцену для получения награды Твейн вышла в еще более откровенном образе! Когда пришло ее время получить награду Equal Play, она успела сменить вечернее платье на совсем короткие шорты, лифчик и кофту из блестящей ткани. Конечно же, у легенды кантри на голове красовалась ковбойская шляпа - куда же без этого!