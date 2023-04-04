ФОТО | 57-летняя певица Шанайя Твейн поразила своим откровенным платьем на красной дорожке

Красно-черное платье от Prabal Gurung идеально подходило и к новому цвету волос Твейн, которые она перекрасила в ярко-рыжий цвет. Дополнили образ сексуальные черные туфли на платформе. Даже и не скажешь, что эта женщина потихоньку приближается к пенсионному возрасту!

А на сцену для получения награды Твейн вышла в еще более откровенном образе! Когда пришло ее время получить награду Equal Play, она успела сменить вечернее платье на совсем короткие шорты, лифчик и кофту из блестящей ткани. Конечно же, у легенды кантри на голове красовалась ковбойская шляпа - куда же без этого!