Шоубиз
04.04.2023, 15:30

ФОТО | 57-летняя певица Шанайя Твейн поразила своим откровенным платьем на красной дорожке

 
Shania Twain
Shania Twain
ФОТО: Matt Baron/BEI/Shutterstock

Когда смотришь на Шанайю Твейн, то сложно поверить, что ей 57 лет! Недавно культовая певица появилась на красной дорожке на вручении наград кантри-музыки в прозрачном и крайне откровенном образе.

Красно-черное платье от Prabal Gurung идеально подходило и к новому цвету волос Твейн, которые она перекрасила в ярко-рыжий цвет. Дополнили образ сексуальные черные туфли на платформе. Даже и не скажешь, что эта женщина потихоньку приближается к пенсионному возрасту!

Shania Twain

А на сцену для получения награды Твейн вышла в еще более откровенном образе! Когда пришло ее время получить награду Equal Play, она успела сменить вечернее платье на совсем короткие шорты, лифчик и кофту из блестящей ткани. Конечно же, у легенды кантри на голове красовалась ковбойская шляпа - куда же без этого!

Shania Twain

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии