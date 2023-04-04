Звезда „Теории большого взрыва“ и „Бортпроводницы“ Кейли Куоко родила дочь

Куоко родила дочь 30 марта 2023 года. Девочку назвали Матильда Кармин Ричи. „Мы очень рады и благодарны за это маленькое чудо!“ — заявила артистка. Актриса поблагодарила врачей, семью и друзей за поддержку и помощь в появлении на свет малышки.

Дочь Куоко появилась на свет от актера Тома Пелфри. „Не думала, что смогу влюбиться в тебя еще больше, но я это сделала“, — обратилась к возлюбленному артистка.

Ранее Куоко была замужем дважды. Ее первым супругом стал теннисист Райан Свитинг. Пара была вместе с 2013 по 2016 год. В 2018-м артистка связала себя узами брака с миллиардером Карлом Куком, но развелась в 2022-м. В том же году Куоко начала встречаться с Пелфри.