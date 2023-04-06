Культура
06.04.2023, 10:14

ГАЛЕРЕЯ 18+ | В Риге впервые состоялось большое эротическое аква-шоу „Искушение“

 

В этот вечер прошло цирковое шоу на воде с откровенными костюмами артисток и огромным бассейном на 170 тонн, который украшал 24-метровый световой фонтан.

Над созданием программы работала одна из востребованных режиссеров Европы. Постановки Марии Ремневой троекратно становились призерами фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, международного конкурса артистов цирка в Париже, серебряная медаль международного фестиваля в Латино.


Над созданием хореографии работал преподаватель американских балетных школ и постановщик европейских программ Ольга Финько.

Подписывайтесь на Bublik в Facebook

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии