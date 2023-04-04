04.04.2023, 20:43
ГАЛЕРЕЯ | Вы только посмотрите на эти эмоции и костюмы! В „Линдакиви“ прошла премьера мюзикла „Чиполлино italiano“(1)
ФОТО: | Музыкальный театр SLL
В культурном центре „Линдакиви“ 1 и 2 апреля прошел кабаре-мюзикл для всей семьи „Чиполлино italiano“. Сам спектакль игрался на русском языке, песни исполнялись на итальянском. Оба дня зал был полон и все билеты распроданы. Смотрите, как это было!
Красочная, яркая, комедийная музыкальная сказка про отважного мальчика-луковку, его семью и друзей из овощного квартала, а так же сытых и довольных собой фруктов и их приспешников. Старая – но очень современная, детская – но такая взрослая!
В спектакле были заняты взрослые артисты Музыкального театра „SLL“.
Постановщик: Алена Мейдра
Постановщик вокальных и хореографических партий: Паола Мейдра
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