Rendez-vous, rendez-vous? Поп-звезда Stromae отменяет концерты из-за болезни и не уточняет какой

В заявлении поп-звезды говорится об отмене всех выступлений до конца мая. Это „наполняет меня грустью, но я должен признать свои границы“, написал он.

Stromae - настоящее имя Поль ван Авер - приобрел взрывную популярность в 2010 году с хитом Alors On Danse.

В 2022 году он возобновил гастрольную деятельность после семилетней паузы. Но за последние две недели 38-летний артист уже отменил шесть концертов. Теперь он отменил еще девять, включая Амстердам, Лондон, Рим, Лион и Берлин. Концерты после мая, в том числе в его родном Брюсселе, Лилле и Париже, пока в силе.

Конкретную причину своего недомогания он не сообщил.

Ранее Stromae отменял турне по Африке в 2015 году, объяснив это выгоранием и побочными эффектами противомалярийных препаратов.

В одной из песен своего последнего альбома Multitude, вышедшего в прошлом году, -L'Enfer, то есть „ад“, - Stromae также упоминает о проблемах с психическим здоровьем.

„В окружении своей семьи я вынужден уделить время тому, чтобы поправиться, с тем чтобы возобновить выступления“, — написал артист в своих аккаунтах в соцсетях. Он обещал, что „очень скоро будут более позитивные новости“.

Stromae родился в семье бельгийки и руандийца. Его отец был убит во время геноцида в Руанде в 1994 году.

Он считается одним из крупнейших франкоязычных артистов современности.