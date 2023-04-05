После доноса в России отменили концерт Дианы Арбениной

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале мэра Чебоксар Дениса Спирина в ответ на комментарий одного из пользователей, который спросил: „Почему в городе 14 апреля 2023 г. будет выступать артист (Д.Арбенина), который выступает против СВО? Вы не поддерживаете наших солдат получается?“. В чате от лица администрации написали, что организаторам концерта уже направлено уведомление об отмене.

На сайте „Ночных снайперов“ концерт еще значится в расписании гастрольного тура группы, на него продаются билеты.

Ранее Диане Арбениной отменили выступления в Улан-Удэ и Тольятти.

В 2014 году Диана Арбенина высказывалась против аннексии Крыма, а в апреле 2022-го исполнила на концерте в Челябинске антивоенную песню „Не молчи“.

В последнее время мэры российских городов начали отменять выступления различных артистов, как утверждается, после жалоб „патриотично настроенных“ граждан. Так, в Краснодаре отменили концерт украинской певицы Ани Лорак, а в Ростове-на-Дону — выступления Валерия Меладзе, Александра Реввы и ДДТ.