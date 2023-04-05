ФОТО 18+ | В Японии прошел фестиваль стального фаллоса

Фестиваль проводится еще с XVII века. У мероприятия интересная и неоднозначная предыстория. Храм Канаяма, вокруг которого проводят фестиваль, в период Эдо был популярен среди проституток из местных чайных домов. Девушки молились здесь о защите от венерических заболеваний. Японская легенда гласит, что здешние боги исцелили синтоистскую богиню Идзанами после того, как она родила бога огня, и с тех пор это место помогает лечить бесплодие и болезни, связанные с деторождением и сексом.

Другая легенда повествует о демоне, который влюбился в женщину и спрятался в ее влагалище, дважды откусив пенис ее новобрачному. Жена обратилась за помощью к кузнецу, и он сделал ей металлический фаллос. Демон сломал зубы о приспособление, и фаллос поместили его в храме Канаяма как память.

Сегодня Канамара-мацури празднуется довольно просто: до полудня проводится парад микоши с многочисленными гигантскими фаллосами. Прибыль, полученная от мероприятия, идет на благую цель — исследования в области ВИЧ. Самый крупный, розовый фаллос высотой около 2,5 метра, выносят в нарядном паланкине. В форме пенисов также продаются леденцы, сувениры, их вырезают из дайкона (японской редьки).