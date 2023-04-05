ВИДЕО | Комики Долгополов и Оганесян спародировали сцену перед гибелью военкора Татарского — теперь им грозит тюремный срок

Стендап-комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян разыграли на концерте в Берлине сцену вручения статуэтки Z-блогеру Владлену Татарскому, погибшему в результате взрыва в Петербурге.

Их видео разошлось в соцсетях. Теперь на юмористов в России могут завести уголовное дело.

На сцене Долгополов, пародировавший Дарью Трепову, подарил Оганисяну, изображавшему Татарского, статуэтку. Тот поставил ее рядом с собой, вызвав смех и аплодисменты в зале.

Глава „Лиги безопасного интернета“ Екатерина Мизулина назвала эту шутку отвратительной и недопустимой. Общественное движение „Армия защитников Отечества“ попросило СК либо завести на Оганесяна и Долгополова дело за пособничество терроризму, либо запретить им въезд в Россию пожизненно. По информации российских телеграм-каналов, Генпрокуратура РФ уже начала проверку комиков на экстремизм и оправдание терроризма.

Оба комика ранее работали в „Стендап Клубе“, а Гарик Оганисян также в команде шоу „Вечерний Ургант“. Он уехал из России после ее вторжения в Украину, а Долгополов – ещё до того. Некоторое время он прожил в Таллинне, где записывал выпуски программ „А что случилось?“ для Youtube-канала „Разговорный жанр“.

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