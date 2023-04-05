05.04.2023, 14:54
Поздравляем! Легендарная певица Хейди Тамме отмечает 80-летие
ФОТО: | Delfi Meedia
Гранд-дама эстонской поп-музыки Хейди Тамме сегодня отмечает юбилей - 80 лет. Хейди по-прежнему сияет, как следует звезде: харизматичная, стильная и полная жизненной энергии! В честь юбилея такде ожидается концертный тур певицы.
Кроме 80-го дня рождения Хейди Тамме отмечает также 60 лет на сцене, 50 лет карьеры педагога и 40 лет участия в политической работе! Поздравляем!
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