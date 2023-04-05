Тоня Ноябрёва: Над нами зажёгся прожектор и на нас посмотрели, но мы к этому моменту должны были быть готовы

- Правильно ли я понимаю, что, в контексте текущих событий, „Ты меня любишь?“ - это картина о том, что есть человек, который видит смерть, кровь, занимается спасением жизней, но весь остальной мир не хочет замечать, что рядом умирают люди, и этого врача воспринимают как чудака?

- Я не закладывала изначально этот смысл, но уже на монтаже, который шёл во время полномасштабной войны, мне пришла в голову схожая мысль. И потом на озвучании мы добавили диалог между героями, которого не было в сценарии, когда она спрашивает, видел ли он мёртвых людей, он ей отвечает: „Конечно, я же врач“.

- Как Вам удалось в условиях войны сделать игровую картину, снятую в Киеве?

- Мы закончили съёмки 20 февраля, за 4 дня до начала бомбардировок Киева. И это чудо произошло исключительно благодаря нашим продюсерам, компании „Family production“. Дело в том, что у нас во время съёмок несколько человек заболело ковидом. Я говорю: „Переносим съёмки на неделю“. И обычно продюсеры соглашаются с моими решениями. Но в этот раз продюсер фильма и моя близкая подруга Анастасия Буковская категорически настояла на том, чтобы съёмки продолжались. И это было счастье, потому что, перенеси мы съёмки на неделю, - у нас бы не было фильма. Мы бы не смогли его закончить, так как Киев начали бомбить с первого дня войны.

- Почему Вам накануне войны захотелось отрефлексировать именно 90-е?